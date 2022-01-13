За сутки в Свердловской области выявлено 410 заражённых коронавирусом

Общее число заболевших ковидом человек в регионе составляет 203 902. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале за минувшие сутки лабораторно подтвердили 410 случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших ковидом в регионе составляет 203 902.

За последний день из больниц выписались 517 пациентов, перенёсших коронавирус. В общей сложности победить инфекцию смогли 178 059 свердловчан. На лечении в медучреждениях региона остаются 16 157 пациентов.

Кроме того, за минувшие сутки зарегистрировали 18 случаев летального исхода от коронавируса. За всё время пандемии от COVID-19 скончались 9 686 жителей Свердловской области.

Напомним, сутками ранее на Среднем Урале было выявлено 366 новых пациентов с ковидом.