Заболеваемость ковидом в России выросла до 21 155 случаев за сутки

Российские больницы покинули ещё 25 984 человека, переболевших ковидом. Фото: Галина Соловьёва.

В России за прошедшие 24 часа подтвердили 21 155 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это более чем на 3 тыс. пациентов больше, чем днём ранее.

По данным федерального оперштаба по борьбе с корнавирусом, в Москве за день выявили 5 490 случаев заражения ковидом, в Санкт-Петербурге – 1 839, в Московской области – 1 556. К слову, в Свердловской области, которая находится на пятом месте в списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью, зарегистрировали 410 новых пациентов.

Российские больницы покинули ещё 25 984 человека, переболевших ковидом. Общее число выздоровевших в стране составляет 9 784 348 человек.

При этом количество летальных исходов от коронавируса в России за последние сутки составило 740 случаев, за всё время пандемии – 319 172 погибших от COVID-19.

В общей сложности на территории страны ковид подхватили 10 723 305 человек. Напомним, днём ранее в России выявили 17 946 новых случаев COVID-19.