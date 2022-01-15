Свердловский врач Александр Харитонов считает, что новая волна коронавируса станет последней

Эксперт считает, что существующие вакцины от ковида смогут защитить людей от штамма "омикрон". Фото: Павел Ворожцов

Внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Свердловской области врач высшей категории Александр Харитонов рассказал, чем обусловлен новый подъём заболеваемости коронавирусом и смогут ли действующие вакцины защитить от омикрон-штамма. Специалист также заявил, что новая волна ковида станет последней.

По мнению врача, сегодняшний подъём заболеваемости является традиционным для периода после новогодних праздников.

"Мы ежегодно наблюдаем рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями после новогодних каникул. Иногда чуть раньше, когда-то чуть позже, но всегда примерно в этот период. Люди болеют и в каникулы, но многие заболевшие в это время часто не обследуются, не торопятся обращаться в медучреждения, делают это только с началом рабочей недели", — заявил Александр Харитонов.

Эксперт считает, что существующие вакцины от ковида смогут защитить людей от штамма "омикрон", потому что все препараты имеют генетическую основу коронавируса, которая и позволяет вырабатывать защитные антитела. Врач напомнил, что в предыдущем году мир встретился с дельта-штаммом, который тоже многие считали гораздо более опасным и заразным. Однако вакцины справились с ним, поэтому справятся и с "омикроном", считает Александр Харитонов.

Врач привёл в пример 2009–2010 годы, когда в мире разгорелась эпидемия свиного гриппа. В конце 2009 года людей прививали вакциной от обычного гриппа, хотя на тот момент уже были те, кто подхватил свиной. Позднее учёные пришли к выводу, что основная масса летальных случаев приходится на тех, кто вообще не вакцинировался от гриппа. Те, кто делал обычную прививку, могли заболеть, но ни один из них не умер. Как считает специалист, с коронавирусом сейчас точно так же.

Кроме того, Александр Харитонов поделился мнением на счёт грядущей волны коронавируса.

"Я не думаю, что вирус перестанет мутировать, это точно не последняя его мутация. Но с тем, что это его последняя серьёзная атака, я согласен. Потому что сегодня против этого штамма уже выстроена хорошая защита, стена. И высота этой стены зависит от нас с вами. Чем больше людей будет привито, чем лучше мы будем защищены, тем будет стена выше, и коронавирус будет терять свою силу", — передаёт слова врача департамент информполитики Свердловской области.

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