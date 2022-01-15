За сутки коронавирусом в Свердловской области заболели 612 человек

Из больниц региона за день выписались 726 человек, выздоровевших от коронавируса. Фото: Галина Соловьёва

Коронавирусом за прошедшие 24 часа заболели 612 жителей Свердловской области. В общей сложности на Среднем Урале зарегистрировано 205 050 случаев ковида.

Из больниц региона за день выписались 726 человек, выздоровевших от коронавируса. Всего победить опасную инфекцию смогли 179 332 свердловчанина. На лечении в медучреждениях остаются 15 993 человека.

При этом число летальных исходов от коронавируса в Свердловской области увеличилось за день на 20. В общей сложности COVID-19 унёс жизни 9725 свердловчан.

Напомним, днём ранее заболеваемость коронавирусом на Среднем Урале резко выросла с 410 до 536 случаев в сутки.