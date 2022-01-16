Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
16 января 2022, 11:36

Опубликован график работы мобильных пунктов вакцинации в Свердловской области на 16 января

Медсёстры и люди

В мобильных пунктах можно привиться без записи. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области продолжается вакцинация от коронавируса. Рассказываем, где можно привиться 16 января.

В воскресенье мобильные пункты вакцинации открыты в пяти городах Свердловской области. Привиться можно по 18 адресам.

В Екатеринбурге:

  • ТРЦ VEER Mall (пр. Космонавтов, 108 д) – с 14:00 до 18:00;
  • Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – с 13:00 до 18:00;
  • ТЦ "ОМЕГА" (пр. Космонавтов, 41) – с 12:00 до 18:00;
  • Жилой комплекс (ул. Мехренцева, 38, офис, 1 этаж) – с 10:00 до 14:00;
  • ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) – с 10:00 до 18:00;
  • ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) – с 12:00 до 18:00;
  • Аэропорт Кольцово (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – с 9:00 до 17:00;
  • ТРК "Парк Хаус" (ул. Сулимова, 50) – с 10:00 до 18:00;
  • ТЦ "МАКСИДОМ" (ул. Тверитина, 45) – с 12:00 до 16:00;
  • ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17) – с 12:00 до 18:00;
  • Гипермаркет "Сима-Ленд" (ул. Черняховского, 86/12, 1 этаж) – с 10:00 до 16:00.

В Сысерти:

  • Здание МУП ЖКХ "Сысертское" (ул. Коммуны, 48) – с 9:00 до 14:00.

В Нижнем Тагиле:

  • ТРЦ "DEPO" (Свердловское шоссе, 31б) – с 10:00 до 20:00;
  • ТРЦ "Квадрат" (ул. Пархоменко, 41) – с 12:00 до 17:00;
  • Центральный торговый комплекс (ул. Газетная, 97а) – с 9:00 до 18:00.

В Серове:

  • ТЦ "Тайга" (ул. Ленина, 128) – с 12:00 до 16:00;
  • ТЦ "Nebo" (ул. Ленина, 215) – с 12:00 до 20:00.

В Полевском:

  • ТЦ "Палермо" (мкр. Зеленый Бор-1, 4а) – с 10:00 до 16:00.

 Напомним, свердловский врач Александр Харитонов назвал новую волну коронавируса последней.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.01.2022, 17:44 / Общество
В начале недели в Свердловской области будут морозы до -30 °C
16.01.2022, 16:32 / Спорт
"Уралочка" вновь уступила "Тулице"
16.01.2022, 15:27 / Общество
В пределах одного километра трассы Пермь — Екатеринбург произошло три ДТП с большегрузами
16.01.2022, 14:15 / Общество
Последствия снегопадов на дорогах Свердловской области убирают 336 машин
16.01.2022, 13:15 / Общество
В Свердловской области выявили четыре случая заражения штаммом "омикрон"