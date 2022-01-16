Опубликован график работы мобильных пунктов вакцинации в Свердловской области на 16 января

В мобильных пунктах можно привиться без записи. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области продолжается вакцинация от коронавируса. Рассказываем, где можно привиться 16 января.

В воскресенье мобильные пункты вакцинации открыты в пяти городах Свердловской области. Привиться можно по 18 адресам.

В Екатеринбурге:

ТРЦ VEER Mall (пр. Космонавтов, 108 д) – с 14:00 до 18:00;

Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – с 13:00 до 18:00;

ТЦ "ОМЕГА" (пр. Космонавтов, 41) – с 12:00 до 18:00;

Жилой комплекс (ул. Мехренцева, 38, офис, 1 этаж) – с 10:00 до 14:00;

ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) – с 10:00 до 18:00;

ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) – с 12:00 до 18:00;

Аэропорт Кольцово (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – с 9:00 до 17:00;

ТРК "Парк Хаус" (ул. Сулимова, 50) – с 10:00 до 18:00;

ТЦ "МАКСИДОМ" (ул. Тверитина, 45) – с 12:00 до 16:00;

ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17) – с 12:00 до 18:00;

Гипермаркет "Сима-Ленд" (ул. Черняховского, 86/12, 1 этаж) – с 10:00 до 16:00.

В Сысерти:

Здание МУП ЖКХ "Сысертское" (ул. Коммуны, 48) – с 9:00 до 14:00.

В Нижнем Тагиле:

ТРЦ "DEPO" (Свердловское шоссе, 31б) – с 10:00 до 20:00;

ТРЦ "Квадрат" (ул. Пархоменко, 41) – с 12:00 до 17:00;

Центральный торговый комплекс (ул. Газетная, 97а) – с 9:00 до 18:00.

В Серове:

ТЦ "Тайга" (ул. Ленина, 128) – с 12:00 до 16:00;

ТЦ "Nebo" (ул. Ленина, 215) – с 12:00 до 20:00.

В Полевском:

ТЦ "Палермо" (мкр. Зеленый Бор-1, 4а) – с 10:00 до 16:00.

Напомним, свердловский врач Александр Харитонов назвал новую волну коронавируса последней.