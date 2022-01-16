В России коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 29 230 человек

В стране действуют коронавирусные ограничения. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 29 230 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 10 803 534 случая заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцией заразились ещё 6 480 человек. В Свердловской области, которая находится на шестом месте в списке регионов, заболели 564 жителя.

Из больниц выписали 9 858 615 россиян, из которых 22 731 человек выздоровел за последние сутки. Коронавирус унёс 686 жизней. За всё время пандемии в России скончались 231 320 жителей, у которых был выявлен COVID-19.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 27 179 новых пациентов.