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16 января 2022, 13:15

В Свердловской области выявили четыре случая заражения штаммом "омикрон"

Девушка в маске за стеклом

Новый штамм добрался до Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва

Омикрон добрался до Свердловской области. В регионе выявили первые четыре случая заражения новым штаммом.

Региональный оперштаб сообщает, что все результаты тестов лабораторно подтверждены и верифицированы. До этого момента омикрон был зафиксирован в четырёх десятках регионов России.

"Все необходимые противоэпидемические мероприятия с заболевшими и кругом их контактов проводятся. В связи с появлением этой информацииоперативный штаб Свердловской области ещё раз призывает всех жителей региона принять меры по защите от инфекции! В первую очередь — привиться", — говорится в сообщении оперштаба.

Российские вакцины надёжно защищают и от омикрона. Чтобы снизить вероятность заражения, необходимо носить маски, соблюдать социальную дистанцию и использовать антисептик. Ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов вакцинации на 16 января можно здесь.

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