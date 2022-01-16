В Свердловской области выявили четыре случая заражения штаммом "омикрон"

Новый штамм добрался до Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва

Омикрон добрался до Свердловской области. В регионе выявили первые четыре случая заражения новым штаммом.

Региональный оперштаб сообщает, что все результаты тестов лабораторно подтверждены и верифицированы. До этого момента омикрон был зафиксирован в четырёх десятках регионов России.

"Все необходимые противоэпидемические мероприятия с заболевшими и кругом их контактов проводятся. В связи с появлением этой информацииоперативный штаб Свердловской области ещё раз призывает всех жителей региона принять меры по защите от инфекции! В первую очередь — привиться", — говорится в сообщении оперштаба.

Российские вакцины надёжно защищают и от омикрона. Чтобы снизить вероятность заражения, необходимо носить маски, соблюдать социальную дистанцию и использовать антисептик. Ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов вакцинации на 16 января можно здесь.