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Общество / Здравоохранение и здоровье
17 января 2022, 07:53

В Берёзовском появилась лаборатория для мониторинга распространения омикрона

В Берёзовском заработала лаборатория для мониторинга распространения омикрона

Всего на территории России сейчас действует 11 лабораторий по мониторингу за омикроном. Фото: Instagram главы Берёзовского ГО Евгения Писцова

В Берёзовском выявили два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса. В городе развернули специальную лабораторию для мониторинга распространения омикрона.

Всего на территории России сейчас действует 11 таких лабораторий. В Берёзовском она начнёт работу на базе отдела Роспотребнадзора в городе (ул. Гагарина, 6а), уточнил в разговоре с корреспондентом "Областной газеты" мэр Евгений Писцов.

Наше издание запросило более подробную информацию об этой лаборатории в свердловском оперштабе и региональном Роспотребнадзоре. В ведомстве анонсировали открытие лаборатории в Берёзовском к марту 2022 года. Сейчас специалисты проходят обучение для работы на секвенаторе, изучают алгоритмы дифференциации генетических вариантов вируса SARS-CoV-2. Оборудование привезено в рамках федерального проекта "Санитарный щит".

"Центр секвенирования возбудителей инфекционных заболеваний начнёт работу. Он станет одной из 11 площадок, определённых Роспотребнадзором для увеличения мощности лабораторной сети по изучению изменчивости инфекционных агентов, в том числе для мониторинга штаммов возбудителя новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Кроме того, в перспективе Центр даст возможность расшифровки вспышек инфекционных заболеваний различной этиологии", - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Сейчас материалы для высокотехнологичного молекулярного генетического исследования направляют в Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора и Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора (г. Новосибирск).

В воскресенье, 16 января, стало известно о четырёх первых случаях заражения омикроном в Свердловской области. Два из них приходятся на Берёзовский. Сейчас проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия с заболевшими и контактными лицами.

"Этот штамм коронавируса отличается от предыдущих стремительным распространением, что может привести к перегрузке системы здравоохранения. Может сложиться ситуация, когда потребуется массовая госпитализация людей с ослабленным иммунитетом или необходимость врачебной помощи на дому, а ресурсов у медиков не хватит. В группе риска — невакцинированные взрослые и дети, а также те, у кого срок после вакцинации или перенесённой инфекции более шести месяцев. Справиться с наступающей пятой волной можно только общими усилиями путём вакцинации и ревакцинации", — написал в своём Instagram глава Берёзовского ГО Евгений Писцов.

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