В Свердловской области за сутки коронавирус обнаружили у 537 человек

На Среднем Урале выявили на 27 случаев заражения больше, чем накануне. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 537 заболевших коронавирусом зафиксировано в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 206 151.

За всё время из больниц выписали 180 802 свердловчан (+739 за сутки). На лечении остаются почти 15,6 тысячи пациентов.

Зарегистрирован ещё 21 случай смерти больных COVID-19. Всего от коронавируса скончались 9 766 человек, сообщает региональный оперштаб.

Накануне сообщалось о 564 новых ковид-пациентах в области. Также 16 января на Среднем Урале выявили четыре случая заражения штаммом "омикрон".

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