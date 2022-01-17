Льготные лекарства по онлайн-рецептам стали доступны более чем в 200 свердловских аптеках

С начала декабря 2021 года аптеки области уже обслужили 245 тысяч льготных электронных рецептов. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области более 200 аптек готовы выдать льготные лекарства по электронному рецепту. С собой необходимо иметь СНИЛС и паспорт.

Новый формат удобен для пациентов, которые регулярно получают лекарства бесплатно или со скидкой 50 %, сообщает департамент информполитики региона.

"Более 200 аптек, имеющих право на отпуск льготных лекарств, обеспечены технически и имеют возможность отпускать лекарства по электронным рецептам. Электронный рецепт выписывает врач в единой информационной системе, которая объединяет медорганизации, аптеки и данные пациентов", – говорит директор ГАУ СО "Фармация" Андрей Герстнер. По его словам, онлайн-рецепт является полным аналогом бумажного.

Как уточнили "Областной газете" в пресс-службе "Фармации", для оформления электронного рецепта всё равно придётся обратиться в больницу. При этом не нужно будет ходить по кабинетам и ставить печати. Понадобится только электронная подпись лечащего врача. Выписанный рецепт аптеки видят сразу.

Изданию также заявили, что с начала декабря 2021 года аптеки области уже обслужили 245 тысяч льготных электронных рецептов.

Добавим, бумажные рецепты будут и дальше действовать наряду с электронными.

Напомним, внедрение системы обмена между больницами и аптеками электронных рецептов на льготные препараты стартовало на Среднем Урале летом прошлого года. Подробнее об этом читайте тут.