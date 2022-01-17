Укусы белок при кормлении их в парках могут привести к смертельной болезни

Специалисты-зоологи советуют не подкармливать белок в парках. Фото: Владимир Мартьянов

Семилетняя Лена не первый раз ходила с мамой кормить белок в парке Екатеринбурга. Ей нравилось наблюдать, как пушистый зверёк подходит к протянутому на руке угощению, кладёт лапку на мамину ладонь, другой берёт орех и отправляет его в рот. Часто орешек белка не разгрызала, а прятала. Смотреть на это без умиления было невозможно. В один из таких походов Лена захотела сама покормить белку – закончилось это укусом и долгим курсом антирабических прививок.

Звериная неблагодарность

Эту историю, случившуюся с её подругой, рассказала одна из наших коллег. Мама пострадавшего ребёнка не ожидала такого поведения от животного, которого она считала чуть ли не ручным. И была шокирована, когда в травмпункте сказали, что девочке после укуса белки необходимо поставить профилактические прививки от бешенства.

В Екатеринбурге белки обитают практически во всех парках и дендрариях. Мы к ним так привыкли, что зачастую забываем, что это… дикие животные. В наши парки они перекочевали из леса, когда их стали подкармливать сердобольные горожане. Но, общаясь с людьми, эти грызуны не перестали быть дикими животными.

– Даже когда белка подходит к вам сама, не стоит к ней приближаться, как и к любому другому дикому животному, – говорит начальник отдела по связям с общественностью Екатеринбургского зоопарка Екатерина Уварова. – Если в парках люди белок подкармливают, те постепенно привыкают к этому и воспринимают человека как источник корма. Но всё же не стоит требовать от них проявления человеческих качеств, той же благодарности за пищу. Они могут принять любое ваше неловкое движение за угрозу и укусить.

По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, за восемь месяцев прошлого года от укусов животных на Среднем Урале пострадали 6 028 человек, больше всего – от нападения собак. В том числе от укусов диких животных – 91 человек. При этом укусы белок случаются тоже довольно часто, и, как правило, при попытке покормить их.

– Пик обращений по укусам белок приходится в основном на весну. В это время все дикие животные, во-первых, голодные, во-вторых, после схода снежного покрова доступ к ним становится более свободным, чем зимой, – говорит врач травматолог-ортопед, заведующий хирургической службой поликлиники ГКБ №14 Екатеринбурга Алексей Васёв.

Спасение – в прививке

Подкармливая в парках этих пушистых зверьков, многие не задумываются о том, что белки могут быть переносчиками такой смертельно опасной вирусной инфекции, как бешенство. В прошлом году, по данным областного департамента ветеринарии, в регионе было зафиксировано девять случаев этой болезни среди диких и домашних животных. Контактировавшие с ними люди взяты под медицинское наблюдение, им проведён курс профилактических прививок.

Прививки от бешенства врачи настоятельно советуют делать всем, кто обращается к ним за помощью после укусов животных. Никто не может гарантировать, что пустивший в ход зубы или когти зверь не болен, так что лучше перестраховаться. Тем более что до настоящего времени не существует эффективных методов лечения бешенства: развитие заболевания неминуемо ведёт к смерти пациента, летальность составляет 100 процентов. Вовремя сделанный курс прививок из пяти-шести уколов, растянутых на срок до трёх месяцев, может спасти инфицированному человеку жизнь.

– При укусах животных нужно обязательно обращаться в травмпункт, – говорит Алексей Васёв. – При этом пострадавший ставится медиками на антирабический учёт, ему делают серию уколов. Также ставится при необходимости прививка от столбняка. Как правило, детям прививку от столбняка не делают, они уже бывают привиты.

КСТАТИ Переносчиками бешенства могут быть все теплокровные животные, но чаще всего – лисы и грызуны, в том числе – белки. При этом с 2016 года количество случаев заболевания бешенством среди животных в Свердловской области сокращается. Причина – вакцинация лесных обитателей через раскладку особых приманок с антирабической вакциной. Делают это специалисты ветслужбы совместно с работниками охотничьих хозяйств. В прошлом году в лесах области было разложено 600 тысяч таких приманок с вакциной.