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Общество / Здравоохранение и здоровье
18 января 2022, 09:07

В Свердловской области общее число случаев COVID-19 превысило 206 тысяч

Коронавирус

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией в муниципалитетах Свердловской области. Общее число случаев COVID-19 в регионе превысило 206 тысяч.

По данным на 17 января, за всё время вирус подхватил 206 151 человек, в том числе 537 — за сутки. Также с начала пандемии из больниц выписали 180 802 свердловчанина, жертвами коронавируса стали 9766 человек. На лечении остаются почти 15,6 тысячи пациентов.

Список городов-лидеров по количеству заболевших COVID-19 за всё время неизменно возглавляет Екатеринбург — 76 928 случаев. В пятёрку также входят Нижний Тагил — 17 731, Первоуральск — 10 190, Каменск-Уральский и Каменский район — 8905, Ревда — 6721, говорится на сайте надзорного ведомства.

Напомним, 16 января на Среднем Урале выявили 4 случая заражения штаммом "омикрон".

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Областная газета Свердловской области

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