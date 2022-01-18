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Общество / Здравоохранение и здоровье
18 января 2022, 07:53

В Свердловской области организовано выборочное тестирование детей на COVID-19

Вакцина от коронавируса

На Среднем Урале готовятся к вакцинации юного населения — школьников и студентов до 18 лет — от COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

Воспитанников и сотрудников десяти образовательных учреждений Свердловской области протестируют на коронавирус методом ПЦР. Для проведения обследования выбраны школы, детсады, училища, расположенные в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, "обследование направлено на изучение распространенности новой коронавирусной инфекции среди дошкольников, учащихся средних учебных заведений и сотрудников образовательных организаций с целью дальнейшего планирования профилактических мероприятий". Отмечается, что при выявлении случаев COVID-19 носители вируса будут выведены из детских коллективов и взяты под меднаблюдение.

Как уточнили "Областной газете" в надзорном ведомстве, тестировать будут только тех, кто дал на это согласие. Для детей до 15 лет берётся разрешение у родителей, а после 15 лет — лично у подростка. Уточнять список школ и детсадов изданию не стали.

Ранее мы писали, что на Среднем Урале готовятся к вакцинации юного населения — школьников и студентов до 18 лет — от COVID-19. Точной даты пока нет, но ожидается, что это произойдёт в течение ближайшего месяца.

"Попытаемся приблизить вакцинацию к учебным заведениям: школам, колледжам, вузам, где есть студенты до 18 лет", — сообщал замглавы региона Павел Креков. Он также уточнял, что пункты вакцинации в том числе планируется открывать в медсанчастях образовательных организаций.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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