Минздрав РФ утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подписал приказ, в котором утвердил перечень медицинских противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Фото: Алексей Кунилов

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал приказ, которым утверждается перечень медицинских противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

"Приказываю утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19", — говорится в документе. Приказ чётко разделяет бессрочные и временные противопоказания.

Так, к бессрочным относятся:

гиперчувствительность к компонентам препарата;

тяжёлые аллергические реакции в анамнезе;

тяжёлые поствакцинальные осложнения на предыдущее введение вакцины или любого из её компонентов: анафилактический шок, тяжёлые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов по Цельсию, гиперемия или отёк в месте инъекции.

В числе противопоказаний, устанавливаемых на определённый срок:

острые инфекционные заболевания, протекающие в средней или средне-тяжёлой степени тяжести; неинфекционные заболевания; обострение хронических заболеваний — на период острого заболевания или обострения хронического, а также 2-4 недели после выздоровления или наступления ремиссии;

острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в лёгкой степени тяжести, и острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта — до нормализации температуры тела.

Указаны и другие противопоказания:

при злокачественных новообразованиях противопоказаны вакцины "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н", "КовиВак";

при беременности и грудном вскармливании — "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н", "Спутник Лайт", "Спутник М", "Гам-КОВИД-Вак-Лио", "КовиВак";

при недостижении возраста 18 лет противопоказаны все вакцины, за исключением "Спутника М" (можно прививать детей с12 лет);

при возрасте старше 60 лет противопоказаны "Гам-КОВИД-Вак-Лио", "Спутник М", "ЭпиВакКорона-Н", "КовиВак";

иные противопоказания, определённые инструкциями по медицинскому применению вакцин.

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