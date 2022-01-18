Свердловская область готовится к новой волне коронавируса из-за омикрон-штамма

В Свердловской области прорабатывается возможность принимать до 20 тысяч звонков одномоментно. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области отмечается рост заболеваемости COVID-19. Власти региона готовятся к новой волне из-за омикрона.

Вопросы усиления мер по противодействию распространения коронавируса на Среднем Урале глава региона Евгений Куйвашев обсудил с ведущими экспертами сферы здравоохранения. Об этом сообщили в областном департаменте информполитики.

"Сегодня мы стоим на пороге новой волны заболеваемости коронавирусом. Очевидно, что этого нам не избежать. Мы должны успеть принять исчерпывающие меры, чтобы затормозить распространение нового штамма-омикрон", — отметил губернатор. Он поручил усилить работу колл-центров и горячей линии 122.

По словам замглавы региона Павла Крекова, ранее колл-центры принимали максимально около 6 тысяч одномоментных звонков. Сейчас прорабатывается возможность принимать до 20 тысяч звонков. В частности ведутся переговоры с тремя сотовыми операторами по созданию дополнительных колл-центров, которые будут работать по номеру 122.

В свою очередь ректор Уральского государственного медуниверситета Ольга Ковтун заявила, что вуз готов направить студентов в помощь врачам в больницы и для работы в центрах принятия звонков.

Напомним, 16 января на Среднем Урале выявили четыре случая заражения штаммом "омикрон".

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