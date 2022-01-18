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18 января 2022, 12:04

В Екатеринбурге 13 классов и 4 группы отправили на дистант из-за COVID-19 и ОРВИ

Девочка в маске учит уроки

Свердловские школьники недавно вышли с каникул и уже начинают переходить на дистант. Фото: Алексей Кунилов

С начала учёбы в 2022 году в школах Екатеринбурга выявили случаи заболевания коронавирусом. Из-за этого на дистант отправили 12 классов. Ещё один класс закрыт на карантин из-за ОРВИ.

Из-за простудившихся детей домой отправлены также 4 группы в детских садах.

"По данным на начало второй учебной недели в связи со случаями выявления вирусов у учеников и в целях профилактики распространения заболевания, на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведено 13 классов, 4 группы. Все противоэпидемические мероприятия были незамедлительно проведены", — рассказали "Областной газете" в департаменте образования Екатеринбурга.

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