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Общество / Здравоохранение и здоровье
18 января 2022, 14:06

За сутки коронавирусом заболели 31 252 россиянина

Люди в масках

Всего с начала пандемии в нашей стране коронавирусом заразились более 10,8 млн россиян. Фото: Галина Соловьёва

За последние сутки в России зарегистрировано 31 252 новых случая заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии им в нашей стране заразились 10 865 512 человек.

По информации федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, из больниц выписались 9 902 935 жителей России, в том числе 24 564 — за последние 24 часа. За сутки жертвами COVID-19 стали 688 человек. С начала пандемии всего зарегистрировано 322 678 случаев смерти, связанных с этой опасной инфекцией.

Как сообщает Роспотребнадзор, в стране проведено свыше 247,2 млн тестов на коронавирус, в том числе 324 тысячи — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 980 253 россиянина.

Вчера "Областная газета" писала, что за сутки в России выявлено 30 726 новых случаев коронавируса.

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Областная газета Свердловской области

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