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Общество / Здравоохранение и здоровье
18 января 2022, 13:50

На Среднем Урале зарегистрировано ещё 597 случаев заболевания COVID-19

Человек в маске

В условиях роста заболеваемости очень важно соблюдать масочный режим. Фото: Галина Соловьёва

На Среднем Урале выявлено ещё 597 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего им заразились 206 748 жителей Свердловской области.

С начала пандемии из больниц региона выписали 181 580 человек, в том числе 778 за сутки. Продолжают лечиться 15 382 пациента.

По информации регионального оперштаба, за последние 24 часа от COVID-19 скончались 20 человек. Всего жертвами вируса стали 9 786 уральцев.

Вчера "Областная газета" сообщала, что за сутки коронавирус обнаружили у 537 свердловчан. Днём ранее таких новых ковид-пациентов в нашей области было 564. Из-за роста заболеваемости власти региона готовятся к новой волне из-за омикрона. Рассказывали мы и о том, что на Среднем Урале выявили четыре случая заражения этим штаммом.

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Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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