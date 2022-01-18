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Общество / Здравоохранение и здоровье
18 января 2022, 18:45

Михаил Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на удалёнку

Михаил Мишустин

По словам Михаила Мишустина, в первую очередь предприниматели должны озаботиться здоровьем пожилых сотрудников и людей с хроническими заболеваниями. Фото: пресс-служба Правительства РФ

Во вторник, 18 января, премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл заседание Президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом в России. Председатель кабмина, в частности, призвал работодателей при возможности перевести своих сотрудников на дистант.

По словам Михаила Мишустина, в первую очередь предприниматели должны озаботиться здоровьем пожилых сотрудников и людей с хроническими заболеваниями.

"Обращаюсь к работодателям. Чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу", — передаёт слова премьер-министра пресс-служба правительства.

Глава кабмина также призвал работодателей тестировать на наличие COVID-19 всех сотрудников, которые не были переведены на удалёнку.

Кроме того, в ходе заседания Михаил Мишустин заявил об усилении и расширении деятельности колл-центров по вопросам, связанным с коронавирусом. На эти цели в субъекты РФ будут направлены субсидии в размере 700 млн рублей. Также на привлечение к работе на горячих линиях студентов медицинских колледжей и вузов планируют выделять не менее 300 млн рублей ежемесячно.

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