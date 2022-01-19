Свердловский Роспотребнадзор нашёл 9 водоёмов с неудовлетворительным качеством воды

В список попали водоёмы в Екатеринбурге и Богдановиче. Фото: Владимир Мартьянов

Роспотребнадзор исследовал воду в предполагаемых местах для купелей в Свердловской области. Неудовлетворительным оказалось качество воды в девяти водоёмах. Там организовывать купели и окунаться не рекомендуется.

В этот список вошли:

р. Кунара, г. Богданович (окраска столбика, аммиак и аммоний-ион (по азоту);

Малоистокский пруд, г. Екатеринбург, Тратковая ул., 15 (обнаружены обобщенные колиформные бактерии, колифаги);

водоём на р. Елинке, с. Байкалово (не прошёл проверку по химическому потреблению кислорода);

Киселевское водохранилище, г. Серов (по окраске столбика воды 20 см);

у плотины на р. Каменке, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса (обнаружены Escherichia coli, обобщенные колиформные бактерии, колифаги);

р. Пышма, г. Сухой Лог, с. Курьи, ул. Куйбышева (по окраске столбика воды 20 см, обнаружены Escherichia coli, обобщенные колиформные бактерии);

р. Большая Калиновка, с. Байны (по окраске столбика воды 20 см);

р. Малая Калиновка, с. Ильинское (окраска столбика воды 20 см, E. Coli);

Кунарский пруд, с. Кунарское (окраска столбика воды 20 см).

Проверку проводили, чтобы предотвратить возникновение и распространение инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний в период купания на Крещение. "Органами Роспотребнадзора проведена организационная работа с органами местного самоуправления по вопросу выбора водоёмов для купания людей и водоисточников в период праздника Крещения с проведением лабораторных исследований", — сообщили в ведомстве.

Всего свердловский Роспотребнадзор одобрил 29 водоёмов для купаний. Полный список здесь.

Напомним, что сегодня, 19 января, православные христиане встречают Крещение Господне, или Богоявление. После чина освящения воды желающие окунаются в купели. Всего в Свердловской области оборудовано 90 купелей. Известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов уже поучаствовали в крещенских купаниях.