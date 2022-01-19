Свердловский Роспотребнадзор нашёл 9 водоёмов с неудовлетворительным качеством воды

Роспотребнадзор исследовал воду в предполагаемых местах для купелей в Свердловской области. Неудовлетворительным оказалось качество воды в девяти водоёмах. Там организовывать купели и окунаться не рекомендуется.
В этот список вошли:
- р. Кунара, г. Богданович (окраска столбика, аммиак и аммоний-ион (по азоту);
- Малоистокский пруд, г. Екатеринбург, Тратковая ул., 15 (обнаружены обобщенные колиформные бактерии, колифаги);
- водоём на р. Елинке, с. Байкалово (не прошёл проверку по химическому потреблению кислорода);
- Киселевское водохранилище, г. Серов (по окраске столбика воды 20 см);
- у плотины на р. Каменке, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса (обнаружены Escherichia coli, обобщенные колиформные бактерии, колифаги);
- р. Пышма, г. Сухой Лог, с. Курьи, ул. Куйбышева (по окраске столбика воды 20 см, обнаружены Escherichia coli, обобщенные колиформные бактерии);
- р. Большая Калиновка, с. Байны (по окраске столбика воды 20 см);
- р. Малая Калиновка, с. Ильинское (окраска столбика воды 20 см, E. Coli);
- Кунарский пруд, с. Кунарское (окраска столбика воды 20 см).
Проверку проводили, чтобы предотвратить возникновение и распространение инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний в период купания на Крещение. "Органами Роспотребнадзора проведена организационная работа с органами местного самоуправления по вопросу выбора водоёмов для купания людей и водоисточников в период праздника Крещения с проведением лабораторных исследований", — сообщили в ведомстве.
Всего свердловский Роспотребнадзор одобрил 29 водоёмов для купаний. Полный список здесь.
Напомним, что сегодня, 19 января, православные христиане встречают Крещение Господне, или Богоявление. После чина освящения воды желающие окунаются в купели. Всего в Свердловской области оборудовано 90 купелей. Известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов уже поучаствовали в крещенских купаниях.
Роспотребнадзор рекомендует:
- не купаться в неизвестных водоёмах, а также в местах, специально не оборудованных для этих целей;
- не пить воду из водоёмов для купания;
- не употреблять спиртные напитки;
- проконсультироваться с врачом о противопоказаниях для купания (острые и хронические заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, инфекционные заболевания и др.);
- избегать массового скопления людей;
- остаться дома при любых недомоганиях.