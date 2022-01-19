Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
19 января 2022, 08:30

Свердловский Роспотребнадзор нашёл 9 водоёмов с неудовлетворительным качеством воды

Мужчина в купели

В список попали водоёмы в Екатеринбурге и Богдановиче. Фото: Владимир Мартьянов

Роспотребнадзор исследовал воду в предполагаемых местах для купелей в Свердловской области. Неудовлетворительным оказалось качество воды в девяти водоёмах. Там организовывать купели и окунаться не рекомендуется.

В этот список вошли:

  • р. Кунара, г. Богданович (окраска столбика, аммиак и аммоний-ион (по азоту);
  • Малоистокский пруд, г. Екатеринбург, Тратковая ул., 15 (обнаружены обобщенные колиформные бактерии, колифаги);
  • водоём на р. Елинке, с. Байкалово (не прошёл проверку по химическому потреблению кислорода);
  • Киселевское водохранилище, г. Серов (по окраске столбика воды 20 см);
  • у плотины на р. Каменке, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса (обнаружены Escherichia coli, обобщенные колиформные бактерии, колифаги);
  • р. Пышма, г. Сухой Лог, с. Курьи, ул. Куйбышева (по окраске столбика воды 20 см, обнаружены Escherichia coli, обобщенные колиформные бактерии);
  • р. Большая Калиновка, с. Байны (по окраске столбика воды 20 см);
  • р. Малая Калиновка, с. Ильинское (окраска столбика воды 20 см, E. Coli);
  • Кунарский пруд, с. Кунарское (окраска столбика воды 20 см).

Проверку проводили, чтобы предотвратить возникновение и распространение инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний в период купания на Крещение. "Органами Роспотребнадзора проведена организационная работа с органами местного самоуправления по вопросу выбора водоёмов для купания людей и водоисточников в период праздника Крещения с проведением лабораторных исследований", — сообщили в ведомстве.

Всего свердловский Роспотребнадзор одобрил 29 водоёмов для купаний. Полный список здесь.

Напомним, что сегодня, 19 января, православные христиане встречают Крещение Господне, или Богоявление. После чина освящения воды желающие окунаются в купели. Всего в Свердловской области оборудовано 90 купелей. Известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов уже поучаствовали в крещенских купаниях.

Роспотребнадзор рекомендует:

  • не купаться в неизвестных водоёмах, а также в местах, специально не оборудованных для этих целей;
  • не пить воду из водоёмов для купания;
  • не употреблять спиртные напитки;
  • проконсультироваться с врачом о противопоказаниях для купания (острые и хронические заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, инфекционные заболевания и др.);
  • избегать массового скопления людей;
  • остаться дома при любых недомоганиях.
    Областная газета Свердловской области

    Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
    Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

    Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
    19.01.2022, 08:30 / Общество
    Свердловский Роспотребнадзор нашёл 9 водоёмов с неудовлетворительным качеством воды
    19.01.2022, 08:10 / Общество
    Православные верующие отмечают Крещение Господне
    19.01.2022, 07:40 / Общество
    В Екатеринбурге изменили движение на Горького
    18.01.2022, 21:36 / Общество
    Евгений Куйвашев и Алексей Орлов поучаствовали в крещенских купаниях
    18.01.2022, 21:02 / Общество
    В Свердловской области обнаружили четыре несанкционированные купели