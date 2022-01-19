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Общество / Здравоохранение и здоровье
19 января 2022, 09:43

За сутки в Екатеринбурге зарегистрировано больше половины случаев заражения коронавирусом в регионе

Люди в масках в трамвае

За сутки в Екатеринбурге зарегистрирован 321 новый случай заражения коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в Екатеринбурге зарегистрирован 321 новый случай заражения коронавирусом. Это больше половины от общего количества инфицированных за этот период — 597 человек — на Среднем Урале.

По информации областного управления Роспотребнадзора, всего же с начала пандемии в нашем регионе подхватили эту инфекцию 206 748 жителей, из них в уральской столице — 77 249 человек.

Во втором по числу зарегистрированных случаев COVID-19 муниципалитете Свердловской области — Нижнем Тагиле — за сутки коронавирусом заразились 84 человека. Всего в этом городе выявлено 17 815 таких случаев. В Первоуральске с начала пандемии заразились 10 198 жителей, из них 8 за сутки. В Каменске-Уральском и Каменском районе, по данным на 18 января, заболели 8917 человек, в том числе за 1 день прирост составил 12 человек. В Ревде (всего 6741 случай) за сутки заболели 20 жителей.

Вчера "Областная газета" писала, что Свердловская область готовится к новой волне коронавируса из-за омикрон-штамма. В регионе выявили четыре случая заражения этим штаммом. Также мы сообщали, что в Берёзовском заработала лаборатория для мониторинга распространения омикрона.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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