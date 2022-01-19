В Свердловской области за сутки выявили 628 новых пациентов с COVID-19

В общей сложности в регионе ковидом переболел 182 361 человек. Фото: Алексей Кунилов

За минувшие 24 часа коронавирусом в Свердловской области заболели 628 человек — это максимум с начала года. Суммарное число выявленных случаев заражения в регионе за почти два года составляет 207 376.

Из медучреждений Свердловской области за сутки выписали 781 пациента, выздоровевшего после заражения коронавирусом. В общей сложности в регионе ковидом переболел 182 361 человек. На лечении остаются 15 211 пациентов.

При этом от COVID-19 скончались ещё 18 свердловчан. За всё время пандемии на Среднем Урале коронавирус унёс жизни 9 804 человек.

Напомним, после новогодних праздников заболеваемость ковидом начала быстро расти. Неделю назад, 12 января, в Свердловской области за сутки было зарегистрировано 366 новых пациентов с коронавирусом. На следующий день этот показатель увеличился до 410, затем — до 536 и до 612 заболевших. Последние три дня в регионе ежедневно регистрируется более 500 заболевших.