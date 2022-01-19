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Общество / Здравоохранение и здоровье
19 января 2022, 13:30

За день коронавирусом заболели 33 899 россиян

Люди в масках

Из российских больниц выписали ещё 22 920 пациентов, которые побороли ковид. Фото: Алексей Кунилов

В России зарегистрировано уже 10 899 411 случаев заболевания COVID-19, из которых 33 899 заражённых были выявлены за минувшие сутки. Это наибольший показатель за последние полтора месяца.

За день в Москве коронавирус обнаружили у 8 795 человек, в Санкт-Петербурге — у 4 382 человек, а в Московской области — у 2 626 человек. Отметим, что в Свердловской области за последние сутки подтвердили 628 пациентов с ковидом.

При этом из российских больниц выписали ещё 22 920 пациентов, которые побороли заболевание. За всё время пандемии коронавирусом переболели 9 925 855 россиян.

Кроме того, зарегистрировано ещё 698 случаев летального исхода у людей, подхвативших ковид. Общее число умерших от коронавируса в России составляет 323 376.

Напомним, сутками ранее в России зарегистрировали 31 252 новых случая заболевания коронавирусом.

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Областная газета Свердловской области

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