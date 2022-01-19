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Общество / Здравоохранение и здоровье
19 января 2022, 14:13

Свердловские медики удалили у новорождённого крупную опухоль печени

Хирурги делают операцию

Медики Областной детской клинической больницы (ОДКБ) успешно прооперировали новорождённого с редкой патологией. Фото: пресс-служба минздрава Свердловской области

Медики Областной детской клинической больницы (ОДКБ) успешно прооперировали новорождённого с редкой патологией. На тот момент ребёнку было всего 10 дней.

Во время осмотра младенца после его рождения врачи обратили внимание на неестественно объёмный живот малыша. Они проконсультировались со специалистами реанимационно-консультативного центра новорождённых. Младенца сразу привезли в ОДКБ для постановки диагноза.

В результате диагностических процедур у новорождённого обнаружили образование печени большого размера. 

Специалисты ОДКБ провели телемедицинскую консультацию с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии (г. Москва). В итоге приняли решение прооперировать малыша. Детский хирург, заслуженный врач РФ, заведующий хирургическим отделением № 2 Владислав Чудаков удалил у него обширную опухоль в области печени. Её отправили на биопсию. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

"Хирургические операции для новорождённых традиционно считаются очень рискованными — прежде всего, из-за риска кровопотери", — отметил Владислав Чудаков, пояснив, что объём крови у малыша составляет всего 250 миллилитров. Структура трубчатой ткани печени и вовсе микроскопическая. Поэтому, по его словам, во время операции использовались только особые инструменты и новейшие технологии.

В настоящее время ребёнок находится на лечении в Центре детской онкологии и гематологии ОДКБ.

Кстати, удаление крупной опухоли печени у новорождённого встречается в медицинской практике редко. От всех злокачественных детских патологий гепатобластома печени составляет порядка 3 %.

В декабре "Областная газета" писала, что впервые в Свердловской области медики в рамках одного оперативного вмешательства удалили опухоль нижней челюсти, провели одномоментную реконструкцию, установили дентальные имплантаты и изготовили протез зубов. Также в конце прошлого года мы сообщали, что онкологи Среднего Урала удостоились звания лучших химиотерапевта и радиолога.

Областная газета Свердловской области

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