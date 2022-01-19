Президент Союза педиатров России заявила, что без вакцинации подростков пандемию не остановить

На данном этапе пандемии дети с коронавирусом перестали относиться к категории редких пациентов. Фото: Павел Ворожцов

Президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова поделилась мнением по поводу необходимости прививать от коронавируса лиц младше 18 лет. Она считает, что без вакцинации подростков пандемию будет не остановить.

Лейла Намазова-Баранова заявила, что на данном этапе пандемии дети с коронавирусом перестали относиться к категории редких пациентов.

"Очевидно, без вакцинации подростков нам пандемию, особенно в условиях низкой вакцинации взрослых, не остановить. В 33 из 51 страны европейского континента привили уже значительное количество подростков", — рассказала президент Союза педиатров России в Instagram правительства Свердловской области.

Лейла Намазова-Баранова подчеркнула, что вакцинация несовершеннолетних всё ещё остаётся добровольной. При этом она напомнила, что в случаях, когда родители принимают решение за ребёнка, они берут на себя двойную ответственность за его здоровье.

Напомним, что в Свердловской области готовятся к вакцинации юного населения: школьников и студентов до 18 лет будут прививать от COVID-19. Точной даты пока нет, но ожидается, что это произойдёт в течение ближайшего месяца. Ранее сообщалось, что "Спутник М" для подростков поступит в оборот уже на этой неделе.