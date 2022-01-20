Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
20 января 2022, 14:35

За сутки в Свердловской области выявили 695 случаев коронавируса

отмена QR-кода

Губернатор Евгений Куйвашев накануне подписал документ, согласно которому отменяются QR-коды в ТЦ и ресторанах. При этом они сохраняются в ряде других мест. Фото: Павел Ворожцов

Ещё 695 случаев коронавируса выявили в Свердловской области, по данным на 20 января. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан составляет 208 тысяч.

Выздоровели за всё время более 183 тысяч свердловчан, в том числе за последние сутки - 786 человек. На лечении остаются свыше 15 тысяч пациентов. Состояние около 300 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+343), Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского, Артинского, Асбестовского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сосьвы, Сухого Лога, Талицкого и Туринского городских округов.

"Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 208 071", - сообщили в региональном опрштабе.

Скончались 9,8 тыс. человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 18 летальных исходов.

Читайте также:

Более 2,5 тысяч заразившихся коронавирусом выявлено в 13 свердловских городах.

Отмену QR-кодов в кафе и ресторанах Свердловской области продлили до 20 января.

Свердловским ресторанам и кафе запретят работать ночью с 28 января.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
20.01.2022, 17:20 / Общество
За четыре дня за пьяную езду задержаны 160 свердловских автолюбителей
20.01.2022, 17:10 / Общество
В Качканаре за 2022 год заменят 7,5 км теплосетей
20.01.2022, 16:48 / Общество
В Свердловской области зарегистрировано 13 случаев заражения штаммом "омикрон"
20.01.2022, 16:22 / Общество
Финансирование программы развития Верхней Пышмы увеличили на 800 млн рублей
20.01.2022, 16:18 / Общество
Свердловские власти не планируют возвращать QR-коды в ТЦ