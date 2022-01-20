За сутки в Свердловской области выявили 695 случаев коронавируса

Губернатор Евгений Куйвашев накануне подписал документ, согласно которому отменяются QR-коды в ТЦ и ресторанах. При этом они сохраняются в ряде других мест. Фото: Павел Ворожцов

Ещё 695 случаев коронавируса выявили в Свердловской области, по данным на 20 января. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан составляет 208 тысяч.

Выздоровели за всё время более 183 тысяч свердловчан, в том числе за последние сутки - 786 человек. На лечении остаются свыше 15 тысяч пациентов. Состояние около 300 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+343), Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского, Артинского, Асбестовского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сосьвы, Сухого Лога, Талицкого и Туринского городских округов. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 208 071", - сообщили в региональном опрштабе.

Скончались 9,8 тыс. человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 18 летальных исходов.

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Отмену QR-кодов в кафе и ресторанах Свердловской области продлили до 20 января.

Свердловским ресторанам и кафе запретят работать ночью с 28 января.