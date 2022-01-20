Ещё 38 850 россиян попали в официальную статистику по COVID-19

Под медицинским наблюдением остаются более миллиона человек. Фото: Галина Соловьёва

За сутки коронавирус в России подтвердили у 38 850 человек. Общее число инфицированных COVID-19 граждан составляет 10 899 411.

Всего выздоровели и выписались из больниц за всё время свыше 9,9 миллиона россиян, в том числе 24 478 человек – за последние 24 часа. Скончались 323,4 тысячи жителей страны, в том числе 684 – за последние сутки.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 248,1 млн тестов на коронавирус, в том числе 553 тысячи – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются более миллиона человек.

Накануне стало известно о 33 899 заболевших россиянах, 22 920 выписавшихся из больниц и 698 скончавшихся.