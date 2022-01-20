В Екатеринбурге закрылся ещё один ковидный госпиталь

Стационары корпуса вновь оказывают помощь по нескольким направлениям. Фото: Галина Соловьёва

Первый лечебный корпус Центральной городской клинической больницы № 6 Екатеринбурга вернулся к плановому приёму пациентов. Ранее в нём размещался ковидный госпиталь.

Стационары корпуса снова оказывают профильную помощь по нескольким направлениям: неотложной терапии, пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии, нефрологии. Об этом сообщается на сайте минздрава региона.

"У нас уже отработаны алгоритмы перепрофилирования из ковидного госпиталя, поэтому мы сделали это оперативно и слаженно, соблюдая все эпидемиологические нормы", — сказала заместитель главного врача по медицинской части ЦГКБ № 6 Эльмира Прокопьева, подчеркнув, что специализированная помощь медиков важна для пациентов. По её словам, для врача большая радость вернуться к работе по своему профилю.

14 января "Областная газета" писала, что в детской больнице Екатеринбурга закрылся ковидный госпиталь. Ранее такие госпитали прекратили работу в Карпинске и Берёзовском. Также мы рассказывали о том, что в уральской столице межвузовский корпус № 2 Центральной городской клинической больницы № 6 возобновил плановый приём пациентов. Вернулись к обычной работе и корпуса других больниц областного центра.