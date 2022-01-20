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20 января 2022, 15:09

Первая партия "Спутника М" поступит в Свердловскую область в выходные

вакцина от коронавируса

Вакцинация будет добровольной. Фото: Галина Соловьёва

В ближайшие выходные Свердловская область получит первую партию детской вакцины от коронавируса "Спутник М". Об этом в ходе брифинга заявил замглавы региона Павел Креков.

По его данным, в конце недели в регион поступит 2 400 доз вакцины для детей и подростков. Далее власти начнут сбор согласий от родителей несовершеннолетних. Речь идёт о юных свердловчанах до 15 лет. Ребята, которые старше, примут решение сами.

"Вакцинация будет только добровольно", — заявил замгубернатора, добавив, что в первую очередь детскую вакцину будут использовать в Екатеринбурге. А затем и в других крупных городах — Нижний Тагил и Каменск-Уральский.

Сегодня руководитель Единого центра общественного здоровья и медпрофилактики Александр Харитонов сообщил, что свердловские медорганизации готовы к процессу вакцинации детей и подростков от COVID-19. Однако, когда будет дан старт, неизвестно. Это связано с отсутствием "Спутника М" в регионе.

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