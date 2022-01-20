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Общество / Здравоохранение и здоровье
20 января 2022, 17:50

С февраля свердловские скорые смогут проводить экспресс-тест на COVID-19

автомобиль скорой помощи

Тест-системы поступят в регион в начале февраля. Фото: Галина Соловьёва

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что скорая помощь получит возможность проводить экспресс-тестирование на коронавирус. Тест-системы поступят в регион в начале февраля.

Об этом замглавы Среднего Урала рассказал в ходе брифинга регионального оперштаба по борьбе с ковидом.

"Результат таких тестов практически идентичен ПЦР-исследованию. В случае если скорая помощь выехала к пациенту по вызову, провела экспресс-тест на наличие COVID-19 и обнаружила наличие инфекции, человеку сразу же назначат лечение и предоставят необходимые лекарства", — сказал Павел Креков.

Такое решение позволит снизить нагрузку на амбулаторное звено здравоохранения. Напомним, что сейчас стоимость проведения ПЦР-теста на коронавирус в Екатеринбурге разнится от 1 500 до 2 500 рублей.

К слову, в ходе брифинга Павел Креков говорил, что региональные власти не планируют возвращать QR-коды при посещении торговых центров.

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