В Екатеринбурге 78 тысяч заразившихся коронавирусом

На город приходится 37 % всех выявленных в регионе случаев. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заразившимся коронавирусом в городах Свердловской области. В Екатеринбурге число заболевших COVID-19 составляет 78 тысяч, в целом по региону оно перевалило за 208 тысяч.

Болеют или переболели ковидом с начала пандемии 5,2 % екатеринбуржцев. На город приходится 37 % всех выявленных в регионе случаев. В других свердловских территориях числится меньше заразившихся за всё время.

Накануне в Свердловской области зарегистрировали 695 новых ковид-пациентов, 343 из них в столице Урала.

Кроме того, на Среднем Урале растёт число заражённых новым штаммом "омикрон". В регионе выявлено уже 13 случаев, 7 из них завозные, ещё 6 заразившихся не выезжали и с приехавшими не контактировали.