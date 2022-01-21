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Общество / Здравоохранение и здоровье
21 января 2022, 07:30

В Екатеринбурге 78 тысяч заразившихся коронавирусом

Врач в защитном костюме приехал на дом

На город приходится 37 % всех выявленных в регионе случаев. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заразившимся коронавирусом в городах Свердловской области. В Екатеринбурге число заболевших COVID-19 составляет 78 тысяч, в целом по региону оно перевалило за 208 тысяч.

Болеют или переболели ковидом с начала пандемии 5,2 % екатеринбуржцев. На город приходится 37 % всех выявленных в регионе случаев. В других свердловских территориях числится меньше заразившихся за всё время.

Накануне в Свердловской области зарегистрировали 695 новых ковид-пациентов, 343 из них в столице Урала.

Кроме того, на Среднем Урале растёт число заражённых новым штаммом "омикрон". В регионе выявлено уже 13 случаев, 7 из них завозные, ещё 6 заразившихся не выезжали и с приехавшими не контактировали.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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