В Серовской городской больнице выявили вспышку коронавируса

В больнице выявили 38 заболевших среди персонала и пациентов. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области выявили очаг распространения коронавируса. Вспышку зафиксировали в Серовской городской больнице.

В учреждении выявлено 38 случаев заболевания ковидом среди сотрудников и пациентов. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проводит эпидемиологическое расследование. У одного из пациентов выявлен омикрон, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ходе эпидемиологического расследования в медучреждении выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, касающиеся своевременности изоляции больных с признаками ОРВИ, допуска к работе сотрудников с незавершённым курсом вакцинации против COVID-19 и не ревакцинированных", — говорится в сообщении.

Кроме этого, специалисты обнаружили нарушения режима дезинфекции. Лабораторные исследования смывов и проб дезинфицирующих средств показали неудовлетворительные результаты.

В адрес больницы выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Отделение не принимает больных, из учреждения по максимуму выписали пациентов. Всем контактным сотрудникам и пациентам (около 400 человек) сделали тесты, обследование контактирующих по месту жительства продолжается. В больнице провели финальную дезинфекцию.

В адрес юридического и должностных лиц выданы определения на составление протоколов об административном правонарушении за несоблюдение санитарных правил.

Напомним, накануне стало известно, что в Свердловской области уже зарегистрировано 13 случаев заражения омикроном. Заболеваемость ковидом продолжает расти. Вчера в регионе выявили 695 заразившихся, такой уровень наблюдался в начале декабря прошлого года.