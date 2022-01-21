В больнице Кушвы появилось оборудование на 5 млн для диагностики онкозаболеваний

Средства на приобретение медицинского оборудования выделены из федерального бюджета. Фото: пресс-служба минздрава Свердловской области

В Кушвинскую городскую больницу поступили два новых видеоколоноскопа и машина для мойки и дезинфекции гибких эндоскопов. Их общая стоимость составила 5 млн 252 тысячи рублей. Эти средства выделены из федерального бюджета.

Оборудование поставлено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Как сообщается на сайте регионального минздрава, оно предназначено для осмотра "внутренней поверхности толстого кишечника и выполнения диагностических и лечебных манипуляций под визуальным контролем". Это даёт возможность на ранних этапах выявлять злокачественные новообразования и другие патологии.

По словам главного врача больницы Наталии Леоновой, поступившее оборудование расширило возможности диагностики. Визуальная информация, поступающая с камеры, транслируется на монитор в режиме реального времени в увеличенном размере и цветном изображении.

"Это позволяет заметить даже незначительные изменения в тканях и поставить правильный диагноз на ранней стадии заболевания", — отметила она.

В конце прошлого года "Областная газета" писала, что Красноуфимская районная больница получила лапароскопическую стойку стоимостью 15 млн рублей. За хирургической помощью в это медицинское учреждение обращаются более 2 тысяч пациентов ежегодно.