Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
21 января 2022, 15:02

В России установлен рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

Люди

Пожилым людям надо тщательно соблюдать противоэпидемические меры, так как они находятся в группе риска. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 49 513 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 10 987 774 случая заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцией заразились ещё 15 987 человек. В Свердловской области, которая находится на пятом месте в списке регионов, заболели 733 жителя.

Из больниц выписали 9 975 052 россиянина, из которых 24 719 человек выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс 692 жизни. За всё время пандемии в России скончались 324 752 жителя, у которых был выявлен COVID-19.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 38 850 новых пациентов.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
21.01.2022, 16:16 / Общество
Свердловскую область на пять дней окутает смог
21.01.2022, 15:42 / Общество
В 2021 году в Свердловскую область въехало в три раза больше иностранцев
21.01.2022, 15:02 / Общество
В России установлен рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки
21.01.2022, 14:45 / Общество
В Свердловской области выявили 733 заболевших COVID-19
21.01.2022, 14:23 / Общество
Доля местной продукции на рынках Свердловской области заняла лидирующие позиции