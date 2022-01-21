В России установлен рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

Пожилым людям надо тщательно соблюдать противоэпидемические меры, так как они находятся в группе риска. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 49 513 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 10 987 774 случая заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцией заразились ещё 15 987 человек. В Свердловской области, которая находится на пятом месте в списке регионов, заболели 733 жителя.

Из больниц выписали 9 975 052 россиянина, из которых 24 719 человек выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс 692 жизни. За всё время пандемии в России скончались 324 752 жителя, у которых был выявлен COVID-19.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 38 850 новых пациентов.