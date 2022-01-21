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Общество / Здравоохранение и здоровье
21 января 2022, 16:49

В Екатеринбурге спасли пациента со 100%-м поражением лёгких

Машина скорой помощи

Пациент поступил в больницу в октябре 2021 года. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге вылечили пациента с COVID-19, у которого было 100 % поражения лёгких. Врачи боролись за его жизнь с октября прошлого года.

Никиту Хазиева осенью доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Он жаловался на затруднённое дыхание. Болезнь развивалась стремительно. Состояние прогрессивно ухудшалось, несмотря на проводимую терапию. Пациента перевели в реанимацию. Более 40 дней он находился в реанимации в палате интенсивной терапии.

"Я никогда не дорожил своим здоровьем. Пока молодой, считал, что коронавирус обойдёт меня стороной, или переболею в лёгкой форме. Не думал, что он так сломает меня. Очень благодарен врачу и медсёстрам – всем, кто был со мной в этот момент и помогал мне выкарабкаться. Если бы не они, не знаю, что бы со мной было", — цитирует пациента департамент информполитики Свердловской области.

Благодаря своевременно принятым реанимационным мерам, слаженной работе медицинского персонала, мужчина справился и уже выписался домой, где его ждали жена и дети.

Среди последствий коронавируса отмечаются не только физические недуги, но и психологическая нестабильность. У перенёсших коронавирус развивается подавленное состояние, апатия, депрессия.

Напомним, в ноябре 2021 года врачам ГКБ № 40 удалось вылечить от коронавируса 103-летнюю женщину.

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