Опубликован график работы выездных пунктов вакцинации в Свердловской области на 22–30 января

Свердловчане, желающие привиться от коронавируса, должны иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Фото: Павел Ворожцов

Работа выездных пунктов вакцинации от коронавируса на Среднем Урале продолжается. Рассказываем, где и в какое время можно сделать прививку от ковида в период с 22 по 30 января.

Свердловчане, желающие привиться от коронавируса, должны иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Также для удобства все необходимые документы можно заполнить заранее по этой ссылке.

На 20 января полный курс вакцинации в Свердловской области прошли уже 2 млн 43 человека, сообщает департамент информполитики Свердловской области. Отметим, что за прошедшие сутки в Свердловской области выявили 733 случая заболевания ковидом. По России был установлен новый суточный рекорд — 49 513 случаев заражения.

Публикуем список мест, где будут работать выездные пункты вакцинации:

Фото: департамент информполитики Свердловской области