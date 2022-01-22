В Нижнем Тагиле 18 тысяч заболевших коронавирусом

В области растёт число случаев коронавируса. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заразившимся коронавирусом в городах Свердловской области. В Нижнем Тагиле число заболевших COVID-19 достигло 18 тысяч, в Каменске-Уральском — 9 тысяч.

Эти города являются территориями-лидерами по числу переболевших или болеющих ковидом вместе с Екатеринбургом (78 333 пациента с начала пандемии) и Первоуральском (10 299). На вышеупомянутые муниципалитеты приходится 55 % всех случаев в регионе.

Накануне в Свердловской области зарегистрировали 733 новых ковид-пациента. Кроме того, на Среднем Урале растёт число заражённых новым штаммом "омикрон". В регионе выявлено уже 13 случаев, 7 из них завозные, ещё 6 заразившихся не выезжали и с приехавшими не контактировали.