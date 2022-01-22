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22 января 2022, 09:15

В Нижнем Тагиле 18 тысяч заболевших коронавирусом

Девушка в маске за рабочим столом

В области растёт число случаев коронавируса. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заразившимся коронавирусом в городах Свердловской области. В Нижнем Тагиле число заболевших COVID-19 достигло 18 тысяч, в Каменске-Уральском  9 тысяч.

Эти города являются территориями-лидерами по числу переболевших или болеющих ковидом вместе с Екатеринбургом (78 333 пациента с начала пандемии) и Первоуральском (10 299). На вышеупомянутые муниципалитеты приходится 55 % всех случаев в регионе.

Накануне в Свердловской области зарегистрировали 733 новых ковид-пациента. Кроме того, на Среднем Урале растёт число заражённых новым штаммом "омикрон". В регионе выявлено уже 13 случаев, 7 из них завозные, ещё 6 заразившихся не выезжали и с приехавшими не контактировали.

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Областная газета Свердловской области

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