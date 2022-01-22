Кабмин утвердил план мер для борьбы с новым штаммом коронавируса "омикрон"

ФАС предстоит до 1 февраля проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на COVID-19. Фото: Павел Ворожцов

На сайте правительства РФ сегодня опубликовали план дополнительных мер для борьбы с омикрон-штаммом. Решения приняты по итогам заседания Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Согласно одному из поручений, ФАС предстоит до 1 февраля проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на COVID-19.

В утверждённый план мер также входит:

проверка качества оказания медпомощи больным коронавирусом Федеральным фондом ОМС, его территориальными подразделениями и страховыми компаниями (отчёт еженедельный о проделанной работе), анализ результатов региональными минздравами и работа с больницами;

доработка и направление Минздравом и Минцифры РФ в регионы нормативов по количеству операторов единой службы оперативной помощи (горячая линия 122), имеющих медицинскую подготовку;

привлечение студентов медицинских вузов и колледжей к работе в колл-центрах (на зарплаты для них ежемесячно будут выделять 300 млн рублей).

Напомним, что на совещании 18 января Михаил Мишустин также призвал российских работодателей перевести сотрудников на удалёнку. Само Правительство РФ переходит на дистант.

На этой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал документ, согласно которому госорганам и органам местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям необходимо перевести с 24 января (понедельник) на дистант 30 % работников. Такая мера не затронет областные и государственные медучреждения, организации соцобслуживания, образовательные организации, учреждения противопожарной службы.

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