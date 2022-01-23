Свердловская область побила абсолютный рекорд — у 883 человек за сутки выявили COVID-19

В регионе действуют коронавирусные ограничения. Фото: Павел Ворожцов

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 883 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 210 510 свердловчан. За сутки из больниц Свердловской области был выписан 881 пациент. Общее число выздоровевших достигло 185 678, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 21 случай смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 9 885 человек.

Накануне в Свердловской области был установлен абсолютный рекорд с начала пандемии — за сутки выявили 823 заболевших COVID-19.

Добавим, что на Среднем Урале можно бесплатно привиться от коронавируса и гриппа. Ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов до 30 января можно здесь.