В России третий день подряд фиксируют рекордную заболеваемость ковидом

В стране действуют коронавирусные ограничения. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 63 205 человек. Всего с начала пандемии на территории страны был выявлен 11 108 191 случай заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцией заразились ещё 17 528 человек. В Свердловской области, которая находится на пятом месте в списке регионов, заболели 883 жителя.

Из больниц выписали 10 023 622 россиянина, из которых 23 045 человек выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс 679 жизней. За всё время пандемии в России скончались 326 112 жителей, у которых был выявлен COVID-19.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 57 212 новых пациентов.