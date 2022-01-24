C 24 января госучреждения Свердловской области должны перевести на удалёнку 30 % сотрудников

В Свердловской области это касается госорганов и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области и ряде других регионов страны сегодня вступают в силу ограничения из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Госучреждения с 24 января должны перевести 30 % своих сотрудников на удалёнку.

Такая мера начала действовать на Среднем Урале, в Орловской, Архангельской, Омской, Челябинской областях и в Ингушетии. В Калужской области на удалёнку должны перейти пенсионеры. Саратовские власти ограничат работу для сотрудников старше 65 лет, но только в социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием людей, например, в домах-интернатах для престарелых. В Ивановской области на дистант уходят все, за исключением тех, чьё личное присутствие необходимо для функционирования организации. Аналогичные меры начинают действовать в Чувашии. До 50 % сотрудников уйдут на удалёнку в Крыму, Калининградской области и в Ямало-Ненецком автономном округе, пишет ТАСС.

В Свердловской области это касается госорганов и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений. Ограничения не затронут областные и государственные медучреждения, организации соцобслуживания, образовательные организации, учреждения противопожарной службы. Для остальных работодателей мера носит рекомендательный характер.

Добавим, что в выходные Свердловская область дважды побила рекорд с начала пандемии: в субботу стало известно о 823 новых случаях ковида, а в воскресенье — о 883 заболевших.