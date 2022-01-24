В Свердловскую область прибыла первая партия вакцины от COVID-19 для подростков

Вакцинация свердловских подростков начнётся в ближайшее время. Фото: Галина Соловьёва

24 января утром в Свердловскую область поступили 2400 доз "Спутника М". Вакцину от коронавируса распределят по детским больницам.

О поступлении первой партии сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Спутник М" — зарегистрированная отечественная вакцина для подростков в возрасте от 12 лет. Это аналог уже всем нам хорошо известного "Спутника V". Но его концентрация снижена в 5 раз. Прививку нужно будет ставить также в два этапа. Вакцинация подростков — абсолютно добровольная. Проводиться она будет с согласия родителей. Знаю, что ещё до поступления вакцины некоторые школы в области заранее готовились, проводили опросы. И многие уже дали своё согласие, понимая, что важно защитить от опасного вируса не только себя, но и своих детей", — написал в своём Instagram глава региона.

Ранее "Областная газета" писала, что воспитанников и сотрудников десяти свердловских образовательных учреждений протестируют на коронавирус методом ПЦР. Для проведения обследования выбраны школы, детсады, училища, расположенные в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске.

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