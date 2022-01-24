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Общество / Здравоохранение и здоровье
24 января 2022, 15:01

Обновлён рекорд по числу заразившихся коронавирусом в России за сутки

Мужчина едет в маске на велосипеде

Выздоровели и выписались из больниц ещё 21 714 человек. Фото: Галина Соловьёва

За сутки коронавирус в России подтвердили у 65 109 человек. Это новый рекорд с начала пандемии.

Выздоровели и выписались из больниц ещё 21 714 человек. Скончались 655 ковид-пациентов за последние сутки.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 250,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 621 тысяча — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1,5 млн человек.

В минувшие субботу и воскресенье в России выявили 57 212 случаев COVID-19 и 63 205 случаев соответственно.

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Областная газета Свердловской области

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