Обновлён рекорд по числу заразившихся коронавирусом в России за сутки

Выздоровели и выписались из больниц ещё 21 714 человек. Фото: Галина Соловьёва

За сутки коронавирус в России подтвердили у 65 109 человек. Это новый рекорд с начала пандемии.

Выздоровели и выписались из больниц ещё 21 714 человек. Скончались 655 ковид-пациентов за последние сутки.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 250,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 621 тысяча — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1,5 млн человек.

В минувшие субботу и воскресенье в России выявили 57 212 случаев COVID-19 и 63 205 случаев соответственно.