В Свердловской области стартует вакцинация детей против COVID-19

Препарат вводится в дельтовидную мышцу — I и II компонент с интервалом в 3 недели. Фото: Галина Соловьёва

На Среднем Урале в ближайшее время начнётся вакцинация детей 12–17 лет от коронавируса. Сегодня в регион поступило 2400 доз "Спутника М".

Партию планируется распределить между медорганизациями Екатеринбурга, Первоуральска, Ревды, Верхней Пышмы и Берёзовского, а далее и другими. Вакцинация добровольная. Чтобы сделать укол ребёнку, необходимо получить письменное заявление одного из родителей.

Кроме того, обязательно заключение врача. Перед прививкой медицинский работник проведёт осмотр ребёнка. После вакцинации могут быть обычные для многих прививок явления: небольшое повышение температуры, вялость, которые проходят в течение суток, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Препарат вводится в дельтовидную мышцу — I и II компонент с интервалом в 3 недели. После вакцинации проводится наблюдение за состоянием в течение 30 минут.

Отмечается, что с распространением новых штаммов вируса подростки стали тяжелее переносить инфекцию: появились среднетяжёлые и тяжёлые случаи с поражением лёгких. Вакцинация позволит снизить риск неблагоприятного течения болезни и защитить окружающих, для которых дети могут стать источником заражения.

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