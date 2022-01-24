В Свердловской области выявлено 36 случаев заражения "омикроном"

По каждому случаю проводится эпидрасследование. Установлен и обследован круг контактных лиц. Фото: Павел Ворожцов

Количество случаев заражения омикрон-штаммом в Свердловской области выросло до 36. Большинство заболевших — 24 человека — за рубеж не выезжали и с приехавшими не контактировали.

Остальные 12 случаев завозные: по 3 из Доминиканской Республики и ОАЭ, по 2 из Турции и Казахстана, по 1 случаю из Египта и Болгарии. По каждому проводится эпидрасследование. Установлен и обследован круг контактных лиц.

По данным пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, 16 заболевших имеют полный курс вакцинации против COVID-19: 14 привиты отечественной вакциной, двое — зарубежной. Ещё 1 человек имеет только первый компонент.

Отмечается, что инфицированные направлены в медучреждения. Принудительно госпитализированы четыре человека.

Добавим, ранее кабмин утвердил план мер для борьбы с новым штаммом коронавируса "омикрон".