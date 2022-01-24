В Уральском институте МЧС России зафиксирована вспышка коронавируса

Свердловский Роспотребнадзор проводит эпидрасследование групповой заболеваемости COVID-19 в Уральском институте ГПС МЧС России (Екатеринбург, ул. Мира, 22). Диагноз подтверждён у 37 курсантов и сотрудников.
Они все госпитализированы. Лица, которые с ними контактировали, обследованы. На объекте проведена дезинфекция помещений, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Отмечается, что в ходе эпидрасследования в образовательном учреждении выявлены нарушения, в том числе касающиеся проведения дезинфекции. На юрлицо составлен протокол об административном правонарушении. Расследование продолжается.
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