В Уральском институте МЧС России зафиксирована вспышка коронавируса

Все инфицированные госпитализированы, поскольку проживают в казармах и общежитии института и могут стать источником заболевания для большого числа людей. Фото: Галина Соловьёва

Свердловский Роспотребнадзор проводит эпидрасследование групповой заболеваемости COVID-19 в Уральском институте ГПС МЧС России (Екатеринбург, ул. Мира, 22). Диагноз подтверждён у 37 курсантов и сотрудников.

Они все госпитализированы. Лица, которые с ними контактировали, обследованы. На объекте проведена дезинфекция помещений, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что в ходе эпидрасследования в образовательном учреждении выявлены нарушения, в том числе касающиеся проведения дезинфекции. На юрлицо составлен протокол об административном правонарушении. Расследование продолжается.

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