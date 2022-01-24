Автопарк скорой помощи в Екатеринбурге пополнится на 20 машин

В период пандемии автомобили скорой помощи очень востребованы. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге пополнят автопарк скорой помощи. Меценаты подарят городу ещё 20 новых автомобилей.

Новый спецтранспорт начнёт выезжать на вызовы уже в следующем месяце, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Эпидемиологическая ситуация в Екатеринбурге осложняется. Сегодня в городе зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом — 517 человек. В регионе максимальные значения устанавливаются три дня подряд: в понедельник выявили 1 202 заражённых COVID- 19, в минувшее воскресенье — 883, в субботу — 823.

Напомним, три месяца назад в муниципалитеты Свердловской области также доставили 20 новый автомобилей скорой помощи. Их отправили в больницы сельских поселений и малых городов. Закупка производилась в рамках нацпроекта "Здравоохранение".