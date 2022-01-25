Более 3 000 заболевших коронавирусом выявлено в 11 свердловских городах

Рекорд с начала пандемии был обновлён накануне и в Екатеринбурге — в городе за сутки заразились 517 человек. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. В Богдановиче число инфицированных COVID-19 достигло трёх тысяч.

Всего более 3 000 заразишихся с начала пандемии выявлено в 11 городах. На них приходится 70% всех случаев в регионе. Среди муниципалитетов-лидеров:

Екатеринбург (79 564 ковид-пациента за всё время),

Нижний Тагил (18 278),

Первоуральск (10 524),

Каменск-Уральский и Каменский район (9 169),

Ревда (6 887),

Берёзовский (5 285),

Реж (4 912),

Красноуфимск и Красноуфимский район (4 497),

Камышлов и Камышловский район (3 837),

Верхняя Пышма (3 661),

Богданович (3 001).

Накануне в Свердловской области впервые выявили более 1 200 случаев коронавируса. Рекорд с начала пандемии был обновлён и в Екатеринбурге — в городе за сутки заразились 517 человек.

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