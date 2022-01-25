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25 января 2022, 07:47

Более 3 000 заболевших коронавирусом выявлено в 11 свердловских городах

Люди в масках едут в трамвае

Рекорд с начала пандемии был обновлён накануне и в Екатеринбурге — в городе за сутки заразились 517 человек. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. В Богдановиче число инфицированных COVID-19 достигло трёх тысяч.

Всего более 3 000 заразишихся с начала пандемии выявлено в 11 городах. На них приходится 70% всех случаев в регионе. Среди муниципалитетов-лидеров:

  • Екатеринбург (79 564 ковид-пациента за всё время),
  • Нижний Тагил (18 278),
  • Первоуральск (10 524),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (9 169),
  • Ревда (6 887),
  • Берёзовский (5 285),
  • Реж (4 912),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (4 497),
  • Камышлов и Камышловский район (3 837),
  • Верхняя Пышма (3 661),
  • Богданович (3 001).

Накануне в Свердловской области впервые выявили более 1 200 случаев коронавируса. Рекорд с начала пандемии был обновлён и в Екатеринбурге — в городе за сутки заразились 517 человек.

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