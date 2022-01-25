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25 января 2022, 13:49

За сутки в Свердловской области выявили 1096 случаев коронавируса

Масочный режим

25 января в регионе выявлено на 106 случаев меньше, чем сутками ранее. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 1096 заболевших ковидом зафиксировано в Свердловской области. Общее число инфицированных коронавирусом в регионе достигло 212 808.

За всё время из больниц выписали 187 419 свердловчан (+879 за сутки). На лечении остаются почти 15,5 тысяч пациентов.

Зарегистрировано ещё 20 случаев смерти больных COVID-19. Всего от коронавируса скончались 9926 человек, сообщает федеральный оперштаб.

Накануне на Среднем Урале впервые выявили более 1200 случаев коронавируса за сутки. Также 24 января в области выявлено 36 случаев заражения "омикроном".

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Областная газета Свердловской области

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