За сутки в Свердловской области выявили 1096 случаев коронавируса

Ещё 1096 заболевших ковидом зафиксировано в Свердловской области. Общее число инфицированных коронавирусом в регионе достигло 212 808.
За всё время из больниц выписали 187 419 свердловчан (+879 за сутки). На лечении остаются почти 15,5 тысяч пациентов.
Зарегистрировано ещё 20 случаев смерти больных COVID-19. Всего от коронавируса скончались 9926 человек, сообщает федеральный оперштаб.
Накануне на Среднем Урале впервые выявили более 1200 случаев коронавируса за сутки. Также 24 января в области выявлено 36 случаев заражения "омикроном".
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале