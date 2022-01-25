В Свердловской области от коронавируса привили первых подростков

Одним из первых вакцинированных подростков стала дочь замглавы министерства здравоохранения Свердловской области Екатерины Ютяевой. Фото: скриншот из видео в Telegram-канале оперштаба по борьбе с ковидом

На Средний Урал поступила первая партия вакцины от коронавируса "Спутник М", предназначенной для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Одним из первых вакцинированных подростков стала дочь замглавы министерства здравоохранения Свердловской области Екатерины Ютяевой.

Напомним, 2400 доз препарата "Спутник М"» поступили в регион 24 января.

Заместитель министра отметила, что решение о вакцинации её дочь Валерия принимала самостоятельно. По словам Екатерины Ютяевой, дети сейчас болеют почти так же тяжело, как и взрослые. Кроме того, подростки становятся переносчиками инфекции, заражая своих родителей. Наибольший рост количества заболевших подростков — среди детей в возрасте 14–15 лет.

Сама Валерия сказала, что вакцинация была не такой страшной, как она себе представляла.

"Поставила, чтобы в первую очередь обезопасить себя и других, потому что коронавирус только усиливается. Я много с кем разговаривала, кто-то сомневается. Надеюсь, когда-нибудь мы придём к тому, что большинство будет привито и мы сможем спокойно ходить в школу, не опасаясь того, что нас опять посадят на дистанционку", — передаёт слова Валерии департамент информполитики Свердловской области.

Чтобы подать заявку на вакцинацию ребёнка от ковида, необходимо письменное заявление от родителей или законных представителей, составленное в произвольной форме, добровольное согласие ребёнка и родителей, а также заключение врача о показаниях и противопоказаниях к вакцинации. Такие заявки уже подали около 5 тысяч екатеринбургских родителей.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков во время брифинга оперштаба по борьбе с ковидом в регионе заявил, что подростков будут прививать как в поликлиниках, так и в учебных заведениях. При этом власти не планируют переводить на дистант учеников школ и гимназий.

Отмечается, что с распространением новых штаммов вируса подростки стали тяжелее переносить инфекцию — появились среднетяжёлые и тяжёлые случаи с поражением лёгких. Вакцинация позволит снизить риск неблагоприятного течения болезни и защитить окружающих, для которых дети могут стать источником заражения.

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